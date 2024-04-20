Kurtuluş Savaşı’na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
|Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı
|Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti
|Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
|Pasof (Eleşkirt)- Mehmet oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Rüstem Gökçe
|34. Piyade Alayı, 1. Tabur
|Oğlu Hayri Gökçe
|Sarayönü-Mirza oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Hızır Mirza
|İzmir Jandarma Alayı
|Kızı Hatice Karçaaltnıncaba
|Sivas (Kangal)-Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Çavuş Osman Cesur
|62. Piyade Alayı 2. Tabur, 3. Bölük
|Torunu Halit Cesur
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Çankırı-Emirahmet Oğullarından Osman oğlu 1297 (1881) doğumlu Er Mehmet
|Nokta Sevk Efradı 1 Numaralı Mütenevvia Hastanesinde 1922 tarihinde vefat