Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Tarih
  • Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
TARİH

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

Kurtuluş Savaşı’na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Yayınlanma Tarihi: 20.4.2024 10:01:49 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 10:01

İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Pasof (Eleşkirt)- Mehmet oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Rüstem Gökçe 34. Piyade Alayı, 1. Tabur Oğlu Hayri Gökçe
Sarayönü-Mirza oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Hızır Mirza İzmir Jandarma Alayı Kızı Hatice Karçaaltnıncaba
Sivas (Kangal)-Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Çavuş Osman Cesur 62. Piyade Alayı 2. Tabur, 3. Bölük Torunu Halit Cesur

Çankırı-Emirahmet Oğullarından Osman oğlu 1297 (1881) doğumlu Er Mehmet

 Nokta Sevk Efradı 1 Numaralı Mütenevvia Hastanesinde 1922 tarihinde vefat
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Çavuş Osman Cesur İstiklal Madalyası Kurtuluş Savaşı Resmi Gazete İstiklal Mada Pasof ( Recep Tayyip Erdoğan 62 Hatice Karça Halit Cesur Hayri Gökçe İstiklal Madalyası Kanunu 34 Sivas ( İzmir Jandarma Alay

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN