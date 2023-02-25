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TARİH

Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu

Minye ilinde ortaya çıkarılan mezarların Roma, Pers, Bizans ve Kıpti dönemlerine ait olduğu açıklandı

Mısır’da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu
Yayınlanma Tarihi: 25.2.2023 09:53:37 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 09:53

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Barselona Üniversitesi'nden (Universitat de Barcelona) ortak bir heyetin, Minye ilinin Behnesa bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, heyetin bölgede yaptığı kazılarda Roma dönemine ait 3, Pers dönemine ait 3, Bizans ve Kıpti dönemine ait 16 mezar ortaya çıkardığı kaydedildi. Heyetin, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

Mısır'da yerli ve yabancı heyetler tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

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Etiketler Minye Barselona Üniversitesi Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Universitat de Barcelona Mısır Turizm ve Roma Kıpti Pers Kıpt Bizans

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