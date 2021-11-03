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Anasayfa Tarih Osmanlı İstanbul'unda yangınların haber verildiği kuleler: Beyazıt, Galata, İcadiye

Osmanlı İstanbul'unda yangınların haber verildiği kuleler: Beyazıt, Galata, İcadiye

Yayınlanma Tarihi: Kasım 03, 2021 17:02 Güncelleme Tarihi: Şubat 18, 2025 10:07

Osmanlı İstanbul'unda yangınlar üç kule yardımıyla haber veriliyordu: Beyazıt, Galata, İcadiye... 1720 senesine kadar İstanbul'da çıkan yangınları, yeniçeriler söndürürdü. 18. asrın başlarında Tulumbacı Ocağı kuruldu. 1869'da tulumbalar belediye merkezlerine, mahallelere verildi. Birkaç sene sonra da itfaiye alayları kuruldu. "Yaman geliriz yaman gideriz" naraları ve cesaretleri ile İstanbul'u yangınlardan koruyan tulumbacıların itfaiye teşkilatına dönüşme yolculuğu 1925 yılında başladı.

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