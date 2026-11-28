Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kağıthane Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri'nin açılış törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Törende AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in de yer aldığı organizasyonda, sporun gençlik için önemi ve yatırımların sürekliliği vurgulandı. Bakan Bak, çocukluğundan beri bildiği bu sahada oynadığı anıları paylaşarak, "Saha bayır aşağıydı, top kaçtığında arkasından koşardık. Yağmur çamur her şey vardı ama içimizde spor aşkı vardı" diyerek geçmişe nostaljik bir yolculuk yaptı.

Törende konuşan Bakan Bak, gençlere daha iyi olanaklar sağlamak için çalıştıklarını belirterek, amatör spor kulüplerinin önemine dikkat çekti. "Amatör kulüpler, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyan ve spora yönlendiren birer kahraman" diyen Bakan, bakanlık olarak en büyük amaçlarının bağımlılıkla mücadele olduğunu söyledi. Amatör spor kulübü sayısının 6 binlerden 20 binlere yükseldiğini aktaran Bak, bu sayının daha da artmasını ve daha çok çocuğun spor yapmasını istediklerini vurguladı. Arda Güler ve Arda Turan gibi yeteneklerin bu tür tesislerden yetiştiğini hatırlatan Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesis konusunda geride kaldığını belirterek, kendilerinin yatırımları sürdüreceğini ifade etti. Amatör spor kulüplerine yaklaşık 270 milyon lira nakdi yardım yaptıklarını açıklayan Bak, cebindeki parayı çocuklara harcayan kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Törende dikkat çeken bir diğer konu ise Filistin meselesi oldu. Bakan Bak, tesislerdeki çocukların Filistin hassasiyetini yürekten alkışladığını belirterek, "Çocuklarımızın davası olmalı. Biz Türkler her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuşuzdur" dedi. Beşiktaş ve taraftarlarının Batum'da tüm dünyaya siyonistlere büyük ders verdiklerini, tribünlerde yapılan baskılara rağmen 'Özgür Filistin' haykırdıklarını ifade eden Bak, Cumhurbaşkanı'na verdiği destekten dolayı teşekkür etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de sporun hayatın merkezinde olmasının önemini vurgulayarak, "İmkanlar, bütçeler topluma, gençlere aktarılırsa böyle güzel tesisler ortaya çıkar" dedi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise çocukların küçük yaşta spora başlamalarının önemine dikkat çekerek, "Kağıthane'den Filistin'e bin selam olsun" mesajını iletti. Yenilenen tesis, bölgedeki 3 kulüp ve yüzlerce gencin daha iyi imkanlarla buluşmasına vesile olacak.

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