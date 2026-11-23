Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncü günü yoğun katılım ve renkli görüntülerle sona erdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla organize edilen festival, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen geleneksel sporları, kültürel değerleri ve sanat etkinliklerini Suudi Arabistan'da bir araya getirmeye devam ediyor. Riyad'ın prestijli Yeni Murabba bölgesinde gerçekleştirilen organizasyon, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Festivalin dördüncü gününde öne çıkan etkinlikler arasında Meksika'nın yerli sporu Purepecha ateş top oyunu, nefes kesen atlı okçuluk gösterileri ve Kazak dans grubunun etkileyici performansları yer aldı. Bu etkinlikler, ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gören ve fotoğraflanan programlar arasında gösterildi. Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) stantları da festival alanında yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtan bu stantlar, Suudi halkının Türk kültürüne olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında düzenlenen "Riyad Sezonu" etkinlikleri arasında yer alan Etnospor Kültür Festivali, ülkeyi uluslararası bir turizm ve kültür merkezi haline getirme hedefine önemli katkı sağlıyor. Geleneksel sporları ve kültürel mirasları gelecek nesillere aktarma misyonuyla düzenlenen festivalde, gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında keyifli ve öğretici zaman geçirme fırsatı buluyor. Türkiye dışında ilk kez düzenlenen bu büyük çaplı Etnospor organizasyonu, beşinci günüyle yarın da devam edecek ve ziyaretçileri yeni kültürel deneyimlerle buluşturmaya devam edecek.

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