Antalya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet sürüşü etkinliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirildi. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Yeşilay Spor Kulübü ve Antalya İl Bisiklet Temsilciliğinin katkılarıyla organize edilen etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü ve çok sayıda bisiklet tutkununun katılımıyla gerçekleşti.

İklim krizi ile mücadele, çevre bilinci ve sürdürülebilir ulaşım konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Atatürk Parkı'ndan hareket ederek yaklaşık 6 kilometre pedal çevirdi. Bisikletliler, Konyaaltı, Cumhuriyet, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç, Atatürk ve Işıklar caddeleri güzergahını takip ederek şehrin önemli arterlerinde görünürlük sağladı ve sürüşü Eski Stadyum mevkisinde tamamladı.

Etkinlikte, bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve çevre duyarlılığının artırılmasının da hedeflendiği vurgulandı. COP31 konferansı ile eş zamanlı gerçekleştirilen bu organizasyon, yerel düzeyde iklim değişikliğine karşı somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekti ve bisikletin çevre dostu bir ulaşım alternatifi olduğunu bir kez daha gösterdi.

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