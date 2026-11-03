DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün milli sporcuları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan Türkiye'ye büyük bir başarı ile döndü. Organizasyonda para bilek güreşi ve gençler kategorilerinde mücadele eden 5 sporcu, toplam 9 madalya kazanarak Türk sporunun gururu oldu. Para bilek güreşi kategorisinde Murat Cırık sol kolda altın madalya elde ederken, Gökhan Seven ise her iki kolda da bronz madalya kazanarak deneyimini bir kez daha gösterdi. Sporcular, İstanbul Havalimanı'nda bando ekibi eşliğinde çiçeklerle karşılanarak coşkulu bir şekilde memleketlerine kavuştu.

Gençler kategorisinde ise Türk bilek güreşçiler adeta fırtına estirdi. Deniz Köşgeroğlu ve Hilal Yıldız sol kolda dünya şampiyonu unvanını kazanarak altın madalyaların sahibi oldular. Sağ kol müsabakalarında ise Deva Dübüş altın madalya ile şampiyonluğa ulaşırken, Deniz Köşgeroğlu gümüş madalya elde etti. Hilal Yıldız da sağ kolda bronz madalya kazanarak çift madalya sevinci yaşadı. Deva Dübüş ise sol kol müsabakalarını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece genç sporcular, organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti.

Dünya şampiyonu Murat Cırık, turnuvanın son 15 yılın en zor organizasyonu olduğunu belirterek, "Allah bana dünya şampiyonu olmayı nasip etti. Türkiye'yi ve milletimizi en iyi şekilde temsil ettim" dedi. 14. dünya şampiyonluğunu hedefleyen Gökhan Seven ise her iki kolda da üçüncü olarak, önümüzdeki şampiyonada yeni bir dünya şampiyonluğu getireceğine söz verdi. DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, sporcuların başarısının disiplinli çalışma ve uzun soluklu hazırlık süreçlerinin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden dünyaya açılan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ülke sporuna katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu. Kulüp, ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalyalar kazanmaya devam edeceğini açıkladı.

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