Çorum'un Sungurlu ilçesinde 15. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Akçalı Mesire Alanı'nda düzenlenen organizasyona 36'sı başpehlivan olmak üzere toplam 750 pehlivan katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar, ata sporu yağlı güreşte hünerlerini sergiledikler. 14 yıllık aranın ardından yeniden başlatılan organizasyon, her geçen yıl daha da büyüyerek devam ediyor. Bu yıl özellikle yenilenen zemin, genişletilen tribünler ve yoğun taraftar katılımıyla dikkat çeken güreşler, Sungurlu'nun spor tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin yağlı güreşe olan sevgisini ve organizasyonun önemini vurguladı. Grekoromen ve yağlı güreşte yetiştirdiği pehlivanlarla Sungurlu'nun güreş tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dere, organizasyonu "İç Anadolu'nun Kırkpınarı" olarak nitelendirdi. Etkinliğe Çorum Valisi Ali Çalgan, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve çok sayıda yerel yönetici katıldı. Kırkpınar başpehlivanlarının da yer aldığı organizasyon, protokol ve vatandaş katılımıyla adeta bir şölen havasında geçti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yağlı güreş sahalarının milli takım için yetenekli sporcular yetiştiren birer okul olduğunu ifade etti. Çorum'un geçmişte olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir şehir olduğunu hatırlatan Akgül, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna giden yol bu sahalardan geçiyor" diyerek geleneksel güreşlerin önemini vurguladı. Güreşlerin finalinde ise heyecan doruktaydı. Başpehlivanlık mücadelesinde Mehmet Yeşil, Ali Gürbüz'ü yenerek birinci olurken, üçüncülüğü Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk paylaştı. Organizasyon, gelecek yıl daha da büyütülerek devam etme sözüyle sona erdi.

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