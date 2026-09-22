2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 1'i altın, 2'si bronz olmak üzere 3 madalya kazanarak Türkiye'nin 10 yıllık altın madalya hasretine son veren milli sporcular, Ankara'da çiçeklerle karşılandı.

Güney Kore'de düzenlenen 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak yurda dönen milli sporcular, coşkuyla karşılandı. Chuncheon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 83 ülkeden 1417 sporcu madalya mücadelesi verirken, Türkiye'yi 30 disiplinde 36 sporcu temsil etti. 5 gün süren şampiyonayı 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 2016'dan bu yana süren 10 yıllık altın madalya hasretini sona erdirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve sporcu yakınları, milli kafileyi Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı. "Bayrağımızı En Yükseğe Taşıdığımız İçin Mutluyuz" Organizasyonda altın madalya kazanma başarısı gösteren sporculardan Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan ve Teyfik Çelik, havalimanında yaptıkları açıklamada, ülkenin bayrağını uluslararası alanda en yükseğe taşımanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Bahri Tanrıkulu: "Tarihi Bir Başarıya İmza Attık" Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, tarihi bir başarı yakalamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Takımımızla gurur duyuyoruz. 36 sporcuyla katıldığımız bu organizasyonda ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiler. Sporcularımız uzun zamandır dünya şampiyonluğu özlemi çekiyordu; bu şampiyonluk bizim için son derece önemli. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak olmak üzere bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sporcularımız, sporun 7'den 70'e herkesin hayatında olması gerektiğini bizlere bir kez daha gösterdiler." Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerine de değinen Tanrıkulu, "Bir sonraki şampiyonanın ülkemizde düzenlenecek olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı

2028 yılında Antalya'da gerçekleştirilecek şampiyonada bu takımdan tekrar dünya şampiyonlukları bekliyoruz. Türk sporuna hizmet etmeye ve yeni zaferler kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın 2028 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

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