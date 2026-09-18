Ümraniye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "2. Geleneksel Altın Kupa Gecesi" Trabzon Millet Bahçesi-Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri'nde düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın katıldığı gecede, Ümraniye Spor Kulübü sporcularının elde ettiği başarılar kutlandı. Katıldıkları resmi, ulusal, uluslararası ve özel müsabakalarda 381 altın, 314 gümüş ve 386 bronz olmak üzere toplam 1081 madalya kazanan sporcular ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, sporculara destek verdiği için Ümraniye Belediyesine teşekkür ederek, Türkiye Yüzyılı'nın sporun ve gençliğin yüzyılı olması için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Eminoğlu, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sporda sessiz bir devrim yaşandığını belirterek, Türkiye'nin 81 ilinde yüzme havuzları, sportif tesisler, gençlik merkezleri ve kamplarla donatıldığını ifade etti. Bakan Yardımcısı, Filistin'i anan milli sporcu Sema Nur Yüksel'e özel teşekkür ederek, sporcuların bu duruşunun çok kıymetli olduğunu söyledi. Eminoğlu ayrıca Şubat 2027'de İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da oynanacağını, 2032'de ise Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapılacağını müjdeledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçenin 1661 lisanslı sporcuya ev sahipliği yaptığını ve olimpiyatlara sporcu gönderen bir ilçe olduğunu belirtti. Yıldırım, kasım ayında Senegal'de düzenlenecek gençlik olimpiyatlarında ülkeyi temsil edecek Sema Nur Yüksel'e başarılar dileyerek, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın'a da teşekkür etti. Başkan Yıldırım, göreve geldikleri ilk günden itibaren spora yatırım yaptıklarını, bakanlığın destekleriyle yüzme havuzları, halı sahalar ve çok amaçlı spor tesisleri açtıklarını ifade etti. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ise başarıya ulaşmanın en temel yolunun en yüksekleri hayal etmek olduğunu vurgulayarak, gençleri spora meyletmek ve onlara imkan sağlamanın herkesin yapacağı iş olmadığını söyledi. Gecede ayrıca yılın kadın sporcusu, yılın erkek sporcusu, yılın en iyi çıkış yapan sporcusu, yılın spor kanalı, yılın spor programı, yılın spor yorumcusu ve yılın spor spikeri kategorilerinde ödüller takdim edildi. Ümitler Judo Dünya Şampiyonası'nda iki yıl üst üste ikinci olan milli sporcu Sema Nur Yüksel, geçirdiği ameliyat sürecinin ardından tekrar ayağa kalkıp ülkesini temsil edebildiği için mutlu olduğunu belirterek, en büyük hedefinin olimpiyatlarda ülkesini temsil edip olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu dile getirdi. Yüksel ayrıca Filistin'de yaşanan acıların bir an önce sona ermesini ve masum insanların barış içinde yaşayabilmesini dilediğini ifade etti.

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