Erzurum'da geleneksel spor kültürünün önemli bir parçası olan Rahvan At Yarışları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından toplam 20 ilden 120 sporcu katılım gösterdi. Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'nde bulunan modern Rahvan At Yarış Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalar, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Yarışlarda sporcular, çeşitli kategorilerde dereceye girebilmek için yetiştirdikleri rahvan atlarıyla büyük bir mücadele sergiledi. Türk kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan rahvan at yarışları, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihî mirası günümüze taşıyan önemli bir spor dalı olarak dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yarışların açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin at sırtında Anadolu'ya geldiğini hatırlatarak kültürel değerleri yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Sekmen, bir milletin gelenekleri, görenekleri, adetleri ve inançlarıyla ayakta kaldığını belirterek, bu tür organizasyonların düzenli olarak yapılmasının önemini vurguladı. Yarışmalara vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Sekmen, "Dereceye girmek önemli ama asıl önemli olan dostluk, kardeşlik ve birbirimize olan ilgi alakayı geliştirmek, ülkemizin bütünlüğüne önem göstermek" diyerek yarışmaların sosyal boyutuna dikkat çekti.

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