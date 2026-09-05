Rize’de Yeşilay 10. Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali düzenlenecek

Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'ndaki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurul Başkanı Mustafa Kocaman, festival kapsamında düzenlenecek uluslararası yarışmaya 6 ülkeden 100 sporcunun katılacağını söyledi.

Kocaman, yarışlarda elit sporcuların yer alacağına değinerek, "Katılımcı sayımızda bir kısıtlama var. Herkesin katılabileceği bir yarış değil. Toplam 3,2 kilometrelik zorlu bir parkurumuz olacak." dedi.

Güneysu Kaymakamı Eyup Gürdal ise organizasyonda Yeşilay'ın da paydaş olduğuna değinerek, "Biz sporla Yeşilay'ı bir araya getirerek, görünürlüğünü artırarak bu tarz organizasyonlarla beraber hem gençlerimize hem çocuklarımıza hem de vatandaşlarımıza sportif, aynı zamanda sosyokültürel alanlar oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer de bölgeyi turizm destinasyonu olarak kente kazandırmak istediklerini belirtti.

Bu konuda ciddi mesafeler alındığını dile getiren Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihaleye çıkılmasıyla kayak tesislerinin olduğu bölgeye bir kamp merkezi kazandırılacak. Yazın yayla turizmi, kışın spor, doğa ve kar turizmi, kar sporları geniş bir alan. Onun için de çok önemli. Biz bu konuda kaymakamlık olarak, valilik olarak faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde ve hiç aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz. 10 yıldır bu organizasyon burada yapılıyor."

Özer, vatandaşların bisikletleriyle katılabileceği festivalde bisiklet turu organizasyonu da yapılacağını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ise Handüzü Yaylası'nın spor turizmi açısından Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

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