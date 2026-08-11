Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Racub, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım sırasında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcunun anısına "1000 Şehit Kupası" turnuvasının düzenleneceğini açıkladı. Batı Şeria'nın el-Bireh kentindeki Joseph Blatter Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Racub, İsrail saldırılarında şehit düşenler arasında olimpiyat sporcuları, milli takım oyuncuları, kulüp yöneticileri, hakemler ve antrenörlerin bulunduğunu vurguladı. Eylül ayında düzenlenecek olan bu anlamlı turnuva, sadece şehit sporcuların anısını yaşatmakla kalmayacak, aynı zamanda Filistin spor hareketinin savaş koşullarına rağmen devam ettiğini tüm dünyaya gösterecek.

Turnuvanın Kudüs, Gazze Şeridi ve Lübnan olmak üzere üç farklı bölgede oynanacağını açıklayan Racub, organizasyonun çok önemli mesajlar taşıdığını ifade etti. İsrail'in saldırılarının sadece insanları değil, spor tesislerini de sistematik olarak hedef aldığına dikkat çeken Racub, "Filistin ulusal spor hareketinin hafızalardan silinmesi savaşın hedeflerinden biridir. Tüm kayıplara rağmen spor, Filistinlilere umut vermek ve hayatı yeniden tesis etmek için bir alan oluşturmaya devam edecek" dedi. Eylül ayının ilk haftasında futbol faaliyetlerinin yeniden başlayacağını da hatırlatan Racub, Filistin'in uluslararası spor arenasında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Filistin, Japonya'da düzenlenecek Asya Oyunları'na 19 farklı branşta 67'si sporcu olmak üzere 108 kişilik bir kafileyle katılacak ve uzun bir aranın ardından Çin'de uluslararası bir turnuvada sahaya çıkacak. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu himayesinde 30 Eylül'de Filistin ile Türkiye'nin Konya kentinden bir takım arasında dostluk maçı yapılması yönünde teklif aldıklarını belirten Racub, bu müsabakanın Filistinlilerin kararlılığını göstermek adına önemli mesajlar taşıdığını ifade etti. Ayrıca Uluslararası Futbol Federasyonunun (FIFA), Kudüs'te son standartlara uygun bir teknik merkez kurulması teklifini onayladığını açıklayan Racub, merkezin oyuncu, antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesi için kullanılacağını ve Filistin sporunu daha ileriye taşımak için bireysel ve takım sporlarını kapsayan Yüksek Ulusal Kurul'u kurma çalışmalarına yöneldiklerini belirtti. Federasyonun mali yapısına değinen Racub, büyük finansörlerinin Filistin hükümeti olduğunu, FIFA, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Norveç Futbol Federasyonundan da destek aldıklarını vurgulayarak, FIFA'dan elde edilen ödül gelirinin yakında ellerine ulaşmasını beklediklerini ve bu kaynağın kulüplere destek ile oyuncuların ödüllendirilmesi için kullanılacağını sözlerine ekledi.

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