Sakarya'dan yükselen genç yıldızlar Melisa ve Mimoza Mete kardeşler, motokros pistlerinde Türkiye'yi temsil etme hayaliyle pedallara basıyor. 12 yaşındaki Melisa ve 9 yaşındaki Mimoza, babaları Osman Hamdi Mete'den ilham alarak 5 yaşında motosiklet kullanmaya başladılar. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Motokros Şampiyonası'nda beşinci yıllarına giren kız kardeşler, bu branşta öncü kadın sporcular arasında yer alıyor. Melisa 85 cc kategorisinde, Mimoza ise motokros ve süpermoto 65 cc kategorisinde yarışarak pistlere renk katıyor.

Adapazarı'nın ormanlık arazisinde ailelerinin kendi imkanlarıyla hazırladığı parkurda antrenman yapan genç motokrosçular, her gün biraz daha gelişiyor. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi olan babaları Doç. Dr. Osman Hamdi Mete, kızlarının bu sporda başladıkları dönemde hiç kız sporcu bulunmadığını, şimdi ise 9 kız sporcunun yarışlarda mücadele ettiğini belirtiyor. Milli karateci anne Miray Mete de sporcu karakteriyle çocuklarına destek oluyor ve onların başarılı birer sporcu olmalarını hedefliyor. Aile, motor sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla "Sakarya Ekstrem Motor Sporları Kulübü"nü kurarak diğer ailelere de ücretsiz destek veriyor.

Melisa Mete, "Kız motosikletçi olarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" derken, küçük kardeşi Mimoza da "Türkiye'mi başka ülkelerde temsil etmek istiyorum" diyerek uluslararası arenaya çıkma hayallerini dile getiriyor. Rampalardan atlamanın heyecanını yaşayan kardeşler, zaman zaman birbirlerini geçerek rekabet etseler de asıl hedefleri Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil etmek. 5 yaşındaki en küçük kardeşleri Melikşah'ın da motosiklet sürmeye başlamasıyla ailenin motor sporlarına olan tutkusu kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Kızların bale veya cimnastik yapması gerektiğini söyleyenlere rağmen aile, çocuklarının kendi istekleriyle seçtikleri bu sporda sonuna kadar yanlarında olmaya devam ediyor.

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