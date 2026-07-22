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Anasayfa Spor Çin’de Türk Bayrağını Dalgalandırdı: Milli Satranççı Işık Can’dan Büyük Şampiyonluk!

Çin’de Türk Bayrağını Dalgalandırdı: Milli Satranççı Işık Can’dan Büyük Şampiyonluk!

Yayınlanma Tarihi: 22.07.2026 09:58

Türk satrancının uluslararası arenadaki yükselişi kesintisiz devam ediyor. Milli satranççı Büyükusta Işık Can, Çin'de düzenlenen prestijli turnuvada sergilediği üstün performansla şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Çin'in Liaocheng kentinde dünya çapında genç ve yetenekli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çin’de Türk Bayrağını Dalgalandırdı: Milli Satranççı Işık Can’dan Büyük Şampiyonluk!

Türk satrancının uluslararası arenadaki yükselişi kesintisiz devam ediyor. Milli satranççı Büyükusta Işık Can, Çin'de düzenlenen prestijli turnuvada sergilediği üstün performansla şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Çin'in Liaocheng kentinde dünya çapında genç ve yetenekli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

"2026 Dongchangfu Yükselen Yıldızlar Turnuvası" adı altında düzenlenen zorlu organizasyonda hamle yapan milli sporcumuz Işık Can, rakiplerine şans tanımadı. Turnuva boyunca sergilediği soğukkanlı ve stratejik hamlelerle dikkat çeken milli büyükusta, şampiyonluk yolundaki en kritik virajı ikinci turda geçti. Işık Can, bu turda 2618 ELO puanına sahip güçlü rakibi Büyükusta Aleksey Grebnev ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılan genç satranççı, hem moral üstünlüğünü eline geçirdi hem de zirve yürüyüşü için dev bir adım attı.

Zirve mücadelesinin son turuna kadar temposunu düşürmeyen Işık Can, karar turunda Büyükusta Mahammad Muradli ile karşılaştı. Rakibiyle berabere kalarak puanını koruyan milli sporcu, turnuva boyunca hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Organizasyonu yenilgisiz şampiyon unvanıyla birinci sırada tamamlayan Işık Can, Türk bayrağını bir kez daha uluslararası arenada göndere çektirdi.

Elde edilen büyük başarının ardından Türkiye Satranç Federasyonu resmi bir tebrik mesajı yayımladı. Çin'deki turnuvada sergilediği performansla göğsümüzü kabartan milli sporcuyu kutlayan TSF, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Çin'in Liaocheng kentinde düzenlenen 2026 Dongchangfu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nda yenilgisiz bir şekilde şampiyonluğa ulaşan Büyükustamız Işık Can'ı yürekten tebrik ediyoruz. Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden milli sporcumuza, kariyerinin bundan sonraki döneminde ve katılacağı yeni turnuvalarda başarılar diliyoruz." Dünya satranç kamuoyunun da yakından takip ettiği bu birincilikle birlikte Işık Can, uluslararası ELO puanına önemli bir katkı sağlarken, yükselen form grafiğiyle gelecek vaat etmeye devam etti.

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