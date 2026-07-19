CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen görkemli bir törenle başladı. Gebze Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Baltacıoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam ve CMAS Spor Komitesi Başkanı Michel Gaunard'ın yanı sıra çok sayıda sporcu katıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, şampiyonaya 12 ülkeden yaklaşık 600 kişilik sporcu, antrenör ve hakemden oluşan kafilenin katıldığını belirterek, Türk milli takımlarının organizasyona güçlü bir başlangıç yaptığını vurguladı. Geçen yıl Avrupa şampiyonluğunu kazanan milli takımların bu yıl dünya şampiyonluğu hedeflediğini ifade eden Sağlam, hem kadın hem erkek kategorilerinde büyük başarı beklediklerini dile getirdi.

CMAS, TSSF, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen organizasyon, GSİM Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılıyor. Şampiyonada 24 yaş altı kategorisinde erkeklerde 10, kadınlarda 9 takım; 19 yaş altı kategorisinde ise erkeklerde 10, kadınlarda 7 takım mücadele ediyor. Türkiye, Kolombiya, Polonya, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Şili, Hollanda, Arjantin, ABD ve Avustralya'dan toplam 533 sporcunun katıldığı şampiyonada 30 hakem görev yapıyor. Organizasyon, 25 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

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