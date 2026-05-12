Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Yayınlanma Tarihi: 12.05.2026 10:54
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre standart tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentindeki şampiyonada 25 metre standart tabanca büyük kadınlar kategorisinde milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan bronz madalyanın sahibi oldu.

Şevval İlayda Tarhan-Sertaç Yıldırım ikilisi 25 metre tabanca düet kategorisinde de bronz madalya kazanmıştı.

Organizasyonda Türkiye'nin madalya sayısı 2'ye yükseldi.

Türkiye'nin 11 sporcuyla katıldığı şampiyonada milli atıcılar, müsabakalarını 14 Mayıs'ta tamamlayacak.

