Halit Albayrak, yeniden Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığına seçildi

Yayınlanma Tarihi: 06.05.2026 08:34

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Halit Albayrak seçildi.

Federasyonun 6. Olağan Genel Kurul ve 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı. Tek aday olarak seçimlere katılan Albayrak, 105 oyla bir kez daha Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu başkanı oldu.

Halit Albayrak, başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Burak İnce, Görkem Kurşun, Halil Karacan, Mehmet Nuri Develier, Metin Kaptanoğlu, Muhammet Fatih Albayrak, Nasrullah Şimşek, Ömer Cenker Ilıcalı, Barış Coşkun, Merve Tunalı yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

2018 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Albayrak, yaptığı konuşmada, 8 yıllık yönetimi süresince sporcuların elde ettiği başarıları anlatarak şunları söyledi:

"Başladığımız günlerde şartlar sınırlıydı ama niyet gerçekten çok netti. Bugün baktığınızda ortaya bambaşka bir oluşum çıkmış durumda. Sadece Kocaeli ve Ankara'da başlayan buz hokeyi faaliyetleri bugün ülkemizde 12 ilimizde devam ediyor. Hayalimiz 81 ilde buz hokeyinin var olması. 2008 yılında sadece iki tane olimpik tesis olan Türkiye'de, bugün 15 tane olimpik tesis var. Kış sporlarında olimpiyatlar hayal olarak görülüyordu. Bakanlıktan aldığımız destekle de yaptığımız çalışmalarla en son Gangwon'daki 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki performansımız gelecek vadettiğimizi gösterdi."

Başkan Albayrak, branşı daha da büyütmek istediklerini söyleyerek, "Biz bu yola makam için çıkmadığımızı, bir hayali, bir branşı büyütmek için çıktığımı söylemek isterim." şeklinde sözlerini tamamladı.

Türkiye Ankara Kocaeli
