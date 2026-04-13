Milli sporcu Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında bronz madalya elde etti.

Puebla kentindeki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay bireysel yarı finalinde Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang'e yenilerek üçüncülük maçına çıktı.

Milli sporcu, bu karşılaşmada Meksikalı rakibi Matias Grande'yi 7-3 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika ayağını, 3 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.

