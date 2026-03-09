Bugün
Anasayfa Spor Özel milli kadın atletler, İspanya'da takım halinde dünya şampiyonu oldu

Yayınlanma Tarihi: 09.03.2026 09:51

Özel milli kadın sporcular, İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen organizasyonda Özel Milli Kadın Atletizm Takımı, şampiyonada elde ettiği derecelerle takım halinde altın madalya kazandı.

Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin ve Reyhan Taşdelen kurulu ay-yıldızlı özel sporcular, şampiyonada farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle tarihi bir başarıya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel kadın milli takımının kazanmış olduğu madalyaları ve dünya şampiyonluk kupasını "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Türk kadınlarına armağan ettiğini belirterek, "VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek takım halinde dünya şampiyonu olan özel kadın sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Mehmet Emin Eğilmez'den de tarihi altın madalya

Öte yandan Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde 800 metre koşuda yarışan milli özel sporculardan Mehmet Emin Eğilmez de altın madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Emin Eğilmez, bu başarısıyla bu kategoride Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren sporcu olmayı da başardı.

