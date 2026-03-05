Yeşilay Avrasya Gece Yarı Maratonu’nun tanıtım toplantısı yapıldı

Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Murat Turfan, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Hasan Siret Albayrak ve organizasyon koordinatörü Arif Çetin ile çok sayıda davetli katıldı.

Maraton, 21 Haziran gecesi saat 23.59'da Altunizade'deki Yeşilay ek hizmet binasından start alacak. Katılımın 5 bin sporcuyla sınırlı olduğu koşu, Sepetçiler Kasrı'ndaki Yeşilay Genel Merkezi'nde son bulacak.

Bakanlık olarak her türlü bağımlılığın önleyicisi olarak sporu gördüklerini vurgulayan Muhittin Özbay, "Geçirebileceğimiz her günü spor ile geçirmemiz önemli. Tarihe tanıklık eden şehrimizde yeni organizasyonlar yapmaya Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle gayret ediyoruz. Gece gerçekleştirilecek kıtalararası tek organizasyon bu maraton olacak. Sporu 4-6 yaşa indirmemiz gerekiyor. O yaşlardan itibaren disiplinle büyüyen, vicdanı, ahlakı yüreğinde sporla büyüten nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Biz şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz ama bunun yanında geleceğin sporcu avukatlarını, doktorlarını, mühendislerini de yetiştirmek istiyoruz. Sporla yetişen nesiller ayaklarının üstünde dimdik duran nesiller olacaktır. Cumhurbaşkanımız ve bakanımızın sporcu vizyonu olmasaydı Türkiye'nin her noktasına sporu gerçekleştirmekte zorluk çekerdik." diye konuştu.

Murat Turfan, federasyon olarak yeni sporcu yetiştirmenin ana hedeflerinden biri olduğunu kaydederek, "Türkiye'de sporcu yetiştirmek kolay değil. Ebeveynlere sporu sevdirmek çok önemli. Bu tür organizasyonlar ebeveynlere sporu sevdirmek adına önem taşıyor. Amatör organizasyonları federasyon olarak destekliyoruz. Altında Yeşilay olunca da amacımıza hizmet ettiğini düşünüyoruz ve teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının temelinde spor faaliyetlerinin yer aldığını belirten Hasan Siret Albayrak, şunları kaydetti:

"21 Haziran gecesi koşulacak maraton, kıtalararası koşulan ve gece düzenlenen ilk yol yarışı olarak adını tarihe yazdıracak. Eşsiz boğaz manzarasıyla sporculara 21 kilometrelik bir yarı maraton deneyimi sunmayı planlamaktayız. Bu maraton yalnızca bir spor organizasyonu değil, iradenin, disiplinin ve sağlıklı yaşamın sembolüdür. Bağımlılıklara karşı atılan güçlü bir adımdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Arif Çetin ise katılımcılarla sportif deneyimin yanında sporun birleştirici gücüyle bağımlılıklarla mücadele konusunda ortak bir duruş sergilemeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Bu organizasyonu özel kılan bir husus da İstanbul. Parkuru iki kıtayı ve İstanbul'un hafızasını bir araya getiren anlamlı bir parkur olarak nitelendiriyoruz. Önemli olan katılımcı sayısından ziyade bu etkinliğin neyi temsil ettiği ve nasıl etki bıraktığıdır. Spor sadece bireyleri değil, toplumun tüm kesimini birleştirme potansiyeli taşımaktadır. Maraton da bu anlayışın bir yansımasıdır. Destek olan bakanlıklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

