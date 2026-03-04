Futbol tarihinde 48 takımlı ilk Dünya Kupası’na 100 gün kaldı

Bugün
Yayınlanma Tarihi: 04.03.2026 10:37

2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak.

Futbol tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele edeceği FIFA 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına 100 gün kaldı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City'deki Azteca Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, New York'taki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Katılımcı sayısının artmasıyla Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

