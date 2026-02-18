Bugün
Anasayfa Spor Brezilyalı kadın futbolcu Müslüman oldu

Brezilyalı kadın futbolcu Müslüman oldu

Yayınlanma Tarihi: 18.02.2026 09:36

Al Nassr Kadın Takımı oyuncusu Kathellen Sousa:"Sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum."

Brezilyalı kadın futbolcu Müslüman oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu.

Al Nassr Kadın Futbol Takımı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kathellen Sousa'nın İslam'ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen organizasyonda Müslüman olmasını takım arkadaşlarıyla kutlayan Sousa, "Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Al Nassr

