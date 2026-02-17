Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankara'da toplandı

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankara'da toplandı

Yayınlanma Tarihi: 17.02.2026 09:49

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankara’da toplandı

Federasyonun açıklamasına göre Taha Akgül başkanlığındaki toplantıya asbaşkanlar Arslan Narin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İ. Gürol Güzey, Murat Şahin, İbrahim Demirtürkoğlu ve Abdullah Şanlı ile genel sekreter Erol Cesur katıldı.

Toplantıda ulusal ve uluslararası organizasyon takvimi, milli takımların hazırlık süreçleri ve altyapı projeleri ele alındı.

Türk güreşinin sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda, "antrenman merkezlerinin geliştirilmesi, genç sporcuların uluslararası tecrübelerinin artırılması ve kulüplerle iş birliğinin güçlendirilmesi" başlıkları, toplantıda değerlendirildi.

Yönetim kurulu toplantısında, Türk güreşinin 2026 sezonunda uluslararası platformda daha güçlü temsil edilmesi, sporcu gelişim programlarının yaygınlaştırılması ve organizasyon kalitesinin artırılması yönünde ortak kararlar alındı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Murat Şahin Ankara Türkiye Güreş Federasyonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İlim denizinin değerli incisi Cüveyni

İlim denizinin değerli incisi Cüveyni

Fatma Bayram anlatıyor: Fetih Suresi Tefsiri ve Sekinet Kavramı

Fatma Bayram anlatıyor: Fetih Suresi Tefsiri ve Sekinet Kavramı

İsrailoğullarının Münafıklığı ve Hz. İsa’yı Öldürmeye Teşebbüs Etmeleri

İsrailoğullarının Münafıklığı ve Hz. İsa'yı Öldürmeye Teşebbüs Etmeleri

Açık Hava Müzesi: İznik’te görülmesi gereken yerler

Açık Hava Müzesi: İznik'te görülmesi gereken yerler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Asrın Felaketi’nin üçüncü yılı

Asrın Felaketi'nin üçüncü yılı

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Acının tarifsiz fotoğrafları

Acının tarifsiz fotoğrafları

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler