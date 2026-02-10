Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçildi

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçildi

Yayınlanma Tarihi: 10.02.2026 09:24

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, Türkiye'ye güzel haberler vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All-Star’a seçildi

Houston Rockets Antreman Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçilmesinin Türkiye için çok şey ifade ettiğini belirtti.

Alperen Şengün, "Son dönemde Türkiye'de depremler oldu, çok kötü şeyler yaşandı. Bu yüzden onlara her zaman güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesiyle gurur duyduğunu vurgulayan milli basketbolcu, "Türkiye adını sırtımda taşımaktan gurur duyuyorum. Ve bu çok güzel, dostum." şeklinde konuştu.

Bu sezon NBA'de forma giydiği 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamalarıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
NBA Alperen Şengün Los Angeles Clippers Türkiye Amerikan Basketbol Ligi ( Houston Rockets

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Sultan Abdülhamid’in eğitim faaliyetleri

Sultan Abdülhamid'in eğitim faaliyetleri

Sultan II. Abdülhamid’in saklı mirası

Sultan II. Abdülhamid'in saklı mirası

Artık Tayland-Türkiye İşbirliği Merkezi adında bir merkezimiz var

Artık “Tayland-Türkiye İşbirliği Merkezi” adında bir merkezimiz var

Bir mekteb olarak Mescid-i Nebevi

Bir mekteb olarak Mescid-i Nebevi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Asrın Felaketi’nin üçüncü yılı

Asrın Felaketi'nin üçüncü yılı

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Acının tarifsiz fotoğrafları

Acının tarifsiz fotoğrafları

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler