Anasayfa Spor Samsun'da Gençler Türkiye Bowling Şampiyonası düzenlendi

Samsun'da Gençler Türkiye Bowling Şampiyonası düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: 09.02.2026 09:26

Samsun'da 22 ilden 160 sporcunun katılımıyla Okul Sporları Gençler Türkiye Bowling Şampiyonası düzenlendi.

İlkadım ilçesindeki Bowling Akademi'de 6 Şubat'ta başlayan şampiyonaya 32 okul takımı katılım sağladı.

Genç sporcular, Türkiye birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Genç kızlar kategorisinde Samsun'un Alaçam ilçesinden haftada iki kez 75 kilometre yol yaparak İlkadım ilçesindeki Bowling Akademi'ye antrenmana gelen Samsunspor Bowling Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü kez kupayı kaldırdı. Kocaeli Kartepe Anadolu Lisesi ikinci, Gümüşhane Lisesi üçüncü, Osmaniye İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Genç erkekler kategorisinde ise Isparta Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi birinciliği elde etti. Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Diyarbakır Yolaltı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Özkurt, öğrencilerin gösterdiği azim ve fedakarlığın takdire şayan olduğunu belirtti.

