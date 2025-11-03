Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları’na hazır

Türkiye, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 6. İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre 7-21 Kasım tarihlerinde başkent Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, 20 spor dalında 110 kadın, 102 erkek, 212 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

2005 yılında düzenlenen 1. İslami Dayanışma Oyunları'nın da ev sahibi olan Suudi Arabistan, Oyunlara ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye oyunlarda voleybol, atletizm, para atletizm, basketbol 3x3, boks, eskrim, e-spor, güreş, halter, para halter, hentbol, ju jitsu, judo, karate, masa tenisi, muaythai, tekvando, triatlon, wushu ve yüzme branşında mücadele edecek.

Oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi 239 altın madalyayla Türkiye olurken ikinci sırada 118 madalyayla İran, üçüncü basamakta 114 madalyayla Azerbaycan yer alıyor.

Pandemi nedeniyle ertelenen ve 2022'de organize edilen 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya 2021'e 54 ülke katılmıştı. Riyad 2025'e 57 ülkenin katılması bekleniyor.

- İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye

Türkiye, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yerine 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, tarihi başarıya imza atarak 145 altın, 107 gümüş ve 89 bronz toplam 341 madalyayla birinci oldu.

Konya'da Türkiye'yi 158 madalya ile Özbekistan, 133 madalya ile İran takip etti.

Konya'da 4 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyon, Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları tarihindeki en büyük başarısına sahne oldu.

Milli sporcular, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2017'de yapılan 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda ise 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya kazanarak Azerbaycan'ın ardından genel sıralamada ikinci sırada yer aldı.

Endonezya'da düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunları'nda ise Türkiye, 23 altın, 31 gümüş ve 49 bronz toplam 103 madalya alarak genel klasmanda organizasyonu beşinci tamamladı.

İkinci İslami Dayanışma Oyunları, İran'da yapılacaktı ancak iptal edildi.

İlk İslami Dayanışma Oyunları ise 2005'te Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlendi.

Mekke'de 54 ülkeden 4 bin 248 sporcunun katıldığı ilk organizasyonda Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla oyunları 15'nci sırada tamamladı.

