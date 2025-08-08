Bugün
Milli sporcular, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2025 10:09

Milli sporcular, Japonya'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) için hazırlıklarına devam ediyor.

Milli sporcular, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milli takımlar, 15-26 Kasım tarihlerinde, başkent Tokyo'da düzenlenecek organizasyon için branş milli takımları çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "Sporcularımız ve teknik ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Hedefimiz, Tokyo'da ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil etmek, madalyalar kazanarak milletimizi gururlandırmak. Bu süreçte devletimizin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Bizler, ülkemiz adına elimizden gelenin en iyisini yapmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

