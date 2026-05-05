2000 kuşağının önde gelen şairlerinden Mustafa Akar; şiir ile başladığı edebi yolculuğunda okuyucuyu ilk romanı İnsan Gitmekten Yapılmıştır ile selamlıyor. Okurla kurduğu sahici bağı dile olan sadakati ile sürdüren yazar okuru hem zihinsel hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Şair, romanda meşhur soruyu yineliyor: İnsan gerçekten nereye gider? İşte, Mustafa Akar'ın kaleminden İnsan Gitmekten Yapılmıştır...
Hoca'ya gittik ama aslında kendimize gitmiştik.
Mustafa Akar
Gitmekten yapılmış bir hayatın içindeydim.
Mustafa Akar
İnsan kırklı yaşlarında geçmişiyle yaşamaya başlıyor.
Mustafa Akar
Anılarına olta atan aylak bir balıkçıya dönüştüm.
Mustafa Akar
Gençken büyük hayaller kurarsın, yaşlandıkça altında ezilirsin.