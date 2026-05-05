Anasayfa Galeri Edebiyat Mustafa Akar'ın kaleminden İnsan Gitmekten Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 06.05.2026 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 09:23

2000 kuşağının önde gelen şairlerinden Mustafa Akar; şiir ile başladığı edebi yolculuğunda okuyucuyu ilk romanı İnsan Gitmekten Yapılmıştır ile selamlıyor. Okurla kurduğu sahici bağı dile olan sadakati ile sürdüren yazar okuru hem zihinsel hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Şair, romanda meşhur soruyu yineliyor: İnsan gerçekten nereye gider? İşte, Mustafa Akar'ın kaleminden İnsan Gitmekten Yapılmıştır...

1/40

🔷

Hoca'ya gittik ama aslında kendimize gitmiştik.

Mustafa Akar

2/40

🔷

Gitmekten yapılmış bir hayatın içindeydim.

Mustafa Akar

3/40

🔷

İnsan kırklı yaşlarında geçmişiyle yaşamaya başlıyor.

Mustafa Akar

4/40

🔷

Anılarına olta atan aylak bir balıkçıya dönüştüm.

Mustafa Akar

5/40

🔷

Gençken büyük hayaller kurarsın, yaşlandıkça altında ezilirsin.

Mustafa Akar

