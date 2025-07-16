19 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı, 25 yıl sonra Dünya Şampiyonası’na katılacak

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milliler, L Grubu'nun son maçında Portekiz'e 38-30 yenilmesine rağmen averajla liderliğini korumayı başardı.

Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyetle 4 puan toplayan ay-yıldızlılar, son olarak 2001 yılında Macaristan'da düzenlenen organizasyonun ardından dünya sahnesine çıkmaya hak kazandı.

Şampiyonanın çeyrek final karşılaşmaları, 17 Temmuz Perşembe, yarı finalleri 18 Temmuz Cuma, final maçı ise 20 Temmuz Pazar günü oynanacak.

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