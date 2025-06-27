Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Kırkpınar Yüzme Şenliği başladı

Kırkpınar Yüzme Şenliği başladı

Yayınlanma Tarihi: 27.06.2025 10:22

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'de başladı.

Kırkpınar Yüzme Şenliği başladı

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlara 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor.

Etkinlikte 7 yaş ve üzeri yüzücüler, 3 gün boyunca dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sporseverleri etkinliğe davet eden Dinç, şunları kaydetti:

"664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde geleneksel hale gelen Kırkpınar Yüzme Şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştiriliyor. Edirne'de yüzme kültürüne katkı sağlayacak etkinliğe 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor. Organizasyonda 7 yaş ve üzeri sporcular yarışacak. Final yarışları pazar günü yapılacak ve kupa töreniyle etkinliğimiz sona erecek."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Edirne Türkiye Yüzme Federasyonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Anoreksiya Hakkında Bilinmesi Gerekenler I Sağlık Arası I Fikriyat

Anoreksiya Hakkında Bilinmesi Gerekenler I Sağlık Arası I Fikriyat

6 Gün Savaşı’ndan 12 Gün Savaşı’na

6 Gün Savaşı’ndan 12 Gün Savaşı’na

Stockholm Sendromu: Rehine krizlerinde psikolojik bir fenomen

Stockholm Sendromu: Rehine krizlerinde psikolojik bir fenomen

Mescid-i Aksa’nın içerisinde yer alan yapılar

Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan yapılar

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Marmara Denizi’nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Marmara Denizi'nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor

Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

>