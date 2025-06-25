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Çubuklu sporcular Savate Combat Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Yayınlanma Tarihi: 25.06.2025 11:19

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sporcular, Savate Combat Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Çubuklu sporcular Savate Combat Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor

Antrenör Halit Erdemir yönetiminde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda antrenman yapan Muhammed Yasir Polat ile Ahmet Muhammed Kılıç, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcular, Bulgaristan'ın Filibe kentinde 2-6 Temmuz'da düzenlenecek Savate Combat Dünya Şampiyonası'na katılarak derece elde etmeyi hedefliyor.

Antrenör Halit Erdemir, AA muhabirine, şimdiye kadar 18 milli sporcu yetiştirdiklerini belirterek, bu sayıyı 20'ye çıkarmak istediklerini söyledi.

Hedefinin Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu anlatan Erdemir, sporcuların kararlılıkla yollarına devam etmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Sporculardan Muhammed Yasir Polat, kick boks, muaythai ve wushu kung fu branşlarında Türkiye derecelerinin bulunduğunu belirtti.

Şampiyonluk hedefinin yanı sıra gençlere rol model olmak istediğini ifade eden Muhammed Yasir, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda 80 kiloda ülkemizi temsil edeceğim. Hedefim profesyonel kariyerimde WBC ve WBO kemerleri kazanmak. Genç kardeşlerime de örnek olup kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için onlara ışık olmak istiyorum."

Ahmet Muhammed Kılıç ise profesyonel müsabakalarda yer aldığını dile getirdi.

Ahmet Muhammed, "Sokaklarda vakit geçirmek yerine ringde ter dökmek gençlere hayat verir. Ben de hedefime ulaşıp dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

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Savate Combat Dünya Şampiyonası Halit Erdemir Ahmet Muhammed Kılıç Muhammed Yasir Polat Bulgaristan Ankara Filibe

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