Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Milli yüzücüler, Comen Kupası'nda 31 madalya kazandı

Milli yüzücüler, Comen Kupası'nda 31 madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: 23.06.2025 13:14

Yüzme Milli Takımı, 20-22 Haziran tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen 2025 Comen Kupası Şampiyonası'nda toplam 31 madalya kazandı.

Milli yüzücüler, Comen Kupası’nda 31 madalya kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre 15 ülkenin katıldığı şampiyonada ay-yıldızlı sporcular, 6 altın, 14 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

Erkeklerde 458, kadınlarda da 468 puanla ikinci olan milli takım, genel klasmanda ise 926 puanla şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Organizasyonda altın madalya elde eden isimler şöyle:

Ela İşcan (Kadınlar 400 ve 200 metre karışık)

Arel Gültekin (Erkekler 200 ve 100 metre kelebek)

Taylan Uygur (Erkekler 400 metre serbest)

Can Acar, Serhat Kasal, Asya Melek Alp, Duru Düzen (4x50 metre Karışık Karma Bayrak Takımı)


Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Sırbistan Belgrad 2025 Comen Kupası Şampiyonası Türkiye Yüzme Federasyonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Antalya’da düğmeli yapılar: Akseki Evleri

Antalya'da düğmeli yapılar: Akseki Evleri

Benlikten vazgeçiş: Enaniyet zinciri

Benlikten vazgeçiş: Enaniyet zinciri

Allah Teala’nın 4 vaadi

Allah Teala'nın 4 vaadi

Ünlü yazarların masaları

Ünlü yazarların masaları

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

>