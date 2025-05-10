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Anasayfa Spor 2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda takım sayısı 48'e yükseltilecek

2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda takım sayısı 48'e yükseltilecek

Yayınlanma Tarihi: 10.05.2025 10:04

FIFA, 2031 yılında düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası'nda takım sayısının 32'den 48'e çıkarılacağını duyurdu.

2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda takım sayısı 48’e yükseltilecek

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'de düzenlenecek 2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda takım sayısının artmasıyla birlikte 12 gruplu formata geçilecek.

Yeni formatla 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda maç sayısı 64'ten 104'e çıkarılarak 40 müsabaka daha yapılacak ve böylece turnuva bir hafta daha uzatılmış olacak.

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2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ABD FIFA

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