A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milli takım, VNL'in ilk haftasında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynama hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları, maç programı ve 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

1. Hafta (Pekin, Çin)

Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2. Hafta (İstanbul, Türkiye)

Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3. Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı:

1. Hafta (Pekin/Çin)

4 Haziran:

TSİ 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran:

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran:

TSİ 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran:

TSİ 14.30 Çin-Türkiye

2. Hafta (İstanbul/Türkiye)

18 Haziran:

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran:

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran:

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran:

19.30 Türkiye-Brezilya

3. Hafta (Apeldoorn/Hollanda)

9 Temmuz:

TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz:

TSİ 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz:

TSİ 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz:

TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye

- Kadro

Milli takımın 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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