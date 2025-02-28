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Anasayfa Spor Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Arnavutluk'taki turnuvada bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Arnavutluk'taki turnuvada bronz madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: Şubat 28, 2025 12:57

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Arnavutluk’taki turnuvada bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil 92 kiloda Feyzullah Aktürk mindere çıktı.

Yarı finalde İranlı Kamran Ghorban Ghasempour'a mağlup olan Feyzullah, bronz madalya mücadelesinde Gürcü rakibi Miriani Maisuradze'yi yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

125 kiloda ise Hakan Büyükçıngıl, yarı finalde İranlı Amir Hoseyin Abbas Zare'ye mağlup oldu. Hakan, bronz madalya mücadelesinde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'ya yenilerek turnuvayı 5. sırada bitirdi.

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Arnavutluk Muhamet Malo Turnuvası Türkiye Güreş Federasyonu Tiran Miriani Maisuradze

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