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Anasayfa Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1043. maçına çıkacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1043. maçına çıkacak

Yayınlanma Tarihi: Şubat 22, 2025 10:34

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın İzlanda'ya konuk olacak ay-yıldızlı takım, 89 yıllık tarihinde yaptığı 1042 maçın 536'sını kazandı, 505'inden mağlup ayrıldı, bir müsabakada da berabere kaldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1043. maçına çıkacak

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın İzlanda'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 1043. maçına çıkacak.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 89 yıllık süreçte 1042 karşılaşma yaptı. Söz konusu müsabakaların 536'sını kazanan Türkiye, 505'inden mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor. Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

Millilerin en farklı skorlu galibiyeti Libya karşısında

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda,

24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Ay-yıldızlı takım, 3 Temmuz 2024'te deplasmanda Fransa ile oynadığı hazırlık maçını aynı şekilde 50 sayı (96-46) farkla kaybetti.

- Resmi maçlarda ilk galibiyetini 1949'da elde etti

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

- Ergin Ataman yönetimindeki 80. maç

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 80. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 79 müsabaka yaptı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 39 galibiyet, 40 mağlubiyetle ayrıldı.

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