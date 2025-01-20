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Anasayfa Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

Yayınlanma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi yarın 9 maçla açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)

23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)

22 Ocak Çarşamba:

20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)

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Atalanta Sturm Graz Aston Villa Monaco Slovan Bratislava Stuttgart Bologna Lille Liverpool Barcelona ( Benfica ( Bayer Leverkusen Atletico Madrid Juventus Club Brugge

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