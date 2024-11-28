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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak. Ligde 12. haftanın açılış maçında yarın Nilüfer Belediyespor ile DEPSAŞ Enerji karşılaşacak

Yayınlanma Tarihi: 28.11.2024 09:38:06 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:58

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi konuk edecek.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji (Üçevler)

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

16.00 Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

2 Aralık Pazartesi:

13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Güneysu (Celal Atik)

11 Aralık Çarşamba:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş (Köyceğiz)

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