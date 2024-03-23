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2023 Turkcell Süper Kupa'nın tarihi değişmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını açıkladı.

2023 Turkcell Süper Kupa’nın tarihi değişmedi
Yayınlanma Tarihi: 23.3.2024 09:57:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 09:56

TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, 11 Nisan'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Kulübü Süper Lig Galatasaray UEFA Avrupa Konferans Ligi Olympiakos Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası Yunanistan TFF Süper Kupa Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu 2023 Turkcell Süper Kupa

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