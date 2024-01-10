World Sports İstanbul Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi

Fuarın açılışını Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından Lale Orta, İstanbul Ticaret Odası Kültür ve Spor Komite Başkanı Onur Ateş ve Avrupa Spor Ürünleri Federasyonu Başkanı Michael Nendwich gerçekleştirdi.

Açılışta bir konuşma yapan Lale Orta, sporun sağlık üzerindeki etkisinden bahsederek, "Son dönemde yapılan araştırmada düzenli egzersizin önlediği 35 sağlık durumuna dikkat çekilmiştir. Hareketsizlikten ölüm sendromu ile mücadele etmenin yolu düzenli fiziksel aktivitedir." diye konuştu.

Uluslararası fuarların sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini kaydeden Orta, "Bu fuarlar, sektör trendlerini takip etmek, pazardaki rekabeti değerlendirmek için ideal bir platform. Bazı fuarlar, sektörün nabzını tutar ve firmalara büyük fırsatlar sunar. World Sporst İstanbul, spor sektörü için çok önemli. Spor sektörünün lokomotifi olan bu fuar, yüzlerce markayı bir araya getiriyor. Bu 4 günde doğacak olan sinerjinin ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fuarın gerçekleştirilmesinde emeğe geçenleri tebrik eden Onur Ateş ise şunları kaydetti:

"Bu fuarı organize eden arkadaşlarla ve World Sports yetkilileriyle ilk tanıştığım gün, onların bu fuarı çok güzel bir şekilde organize edeceklerini anlamıştım. Bugün burada çok güzel bir fuar düzenlediklerini gördük. Fuarlar, sektörümüz için çok önemli pazarlama aktiviteleridir. Bu fuarı, ilk duyduğumuzda destekleme kararı aldık. Bundan sonra da düzenlenecek tüm spor fuarlarına da elimizden gelen desteği vermek istiyoruz."

Birçok ünlü vücut geliştirme sporcusunun yer alacağı World Sports İstanbul'da ziyaretçiler, spor tekstilinden, sporcu gıdasına, fitness ekipmanlarından, giyilebilir akıllı teknoloji ürünlerine kadar her üründe özel indirimler ve fırsatlardan yararlanabilecek.