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SPOR

Milli forma ile ter döktüğü kick boksta şampiyonlar yetiştiriyor

Babasından izinsiz tekvandoya başlayan ve ardından kick boksta milli forma giyen antrenör Esat Kaya, şampiyon sporcular yetiştiriyor.

Milli forma ile ter döktüğü kick boksta şampiyonlar yetiştiriyor
Yayınlanma Tarihi: 7.1.2024 16:27:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 16:38

Babasının yurt dışından getirdiği film kasetlerindeki aksiyon sahnelerinden etkilenerek tekvando yapmak isteyen Esat Kaya, ailesinin karşı çıkmasına rağmen bu hayalini gerçekleştirdi. Henüz 7 yaşındayken gönül verdiği spora başlayan Kaya, "Bunun üzerine bir de Sivas Caddesi'nde asılı bir tekvando broşürü gördükten sonra spora gitmeye karar verdim. Babama tekvandoya başlamak isteğimi söyledim ama kabul etmedi. Ben yine de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne giderek kayıt yaptırdım." dedi.

Azmi ile dikkat çeken Kaya, spora tekvando branşında dünya şampiyonu ilk Türk sporcu unvanına sahip Yılmaz Helvacıoğlu'nun öğrencisi olarak başladı. Ardından Kayseri'de bazı spor kulüplerinde mücadele etti ve hocalardan öğrendikleri ile becerisini geliştirdi.

1994 yılında kick boks branşına geçiş yaptığını aktaran Kaya, şunları kaydetti: "Kick boksa geçtiğim yıl Türkiye şampiyonu oldum. Aktif sporculuk yaptığım 2007 yılına kadar bir çok kez ulusal dereceler kazandım. Uluslararası arenada ise 1997 yılında Avrupa şampiyonası ile 2007 yılındaki dünya şampiyonasında milli formayı giyme fırsatı buldum. 2007 yılından itibaren Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yapıyorum. Bu süre zarfı içerisinde hem ulusal hem de uluslararası arenada mücadele edecek sporcular yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Göreve başladım günden itibaren 50'nin üzerinde sporcum milli formayı giydi. Bunların içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonaları ile İslam Oyunları'nda şampiyon olan Hayriye Türksoy Hançer de bulunuyor."

Kaya, öğrencilerinin başarılarının kendisini daha fazla motive ettiğini, sağlığı el verdiği sürece Türk bayrağını uluslararası arenada göndere çekecek sporcular yetiştirmeye devam edeceğini söyledi.

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Etiketler Yılmaz Helvacıoğlu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Hayriye Türksoy Hançer İslam Oyunları Esat Kaya Kick Boks Kayseri Türkiye

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