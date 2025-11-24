Taşa işlenen ilim: Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi

1 /10













◾ İstanbul sınırları içinde yer alan Eyüp Sultan'da tarihi bir yer var, Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi. Bu külliyenin banisi adından da anlaşılacağı üzere Sokullu Mehmed Paşa ile eşi İsmihan Sultan'dır.

◾ Zamanında bu külliye; medrese, dârülkurrâ, çeşme, türbeden oluşmaktadır. Tüm bu kısımlar belli aralıklarla Mimar Sinan'ın bizzat kendisi tarafından yapılmış.