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Bodrum'da çocukların hakemlik yaptığı "Dino Cup"ta veliler yarıştı

Yayınlanma Tarihi: 10.10.2022 11:29:38 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 11:29
Bodrum’da çocukların hakemlik yaptığı Dino Cupta veliler yarıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocukları optimist sınıfı sporcusu olan anne ve babalar, "Dino Cup" mücadelesinde yelken açtı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından İçmeler mevkisinde "10. Dino Cup" yarışları düzenlendi.

Organizasyona kayıt yaptıranlara, yarış öncesi teorik bilgiler eşliğinde antrenman yaptırıldı. Antrenmanda kendilerine göre küçük olan teknelere alışmaya çalışan velilerden bazılarına, çocukları eşlik etti. Daha sonra kategorilere ayrılarak denize açılan büyükler, hazırlanan parkurda yelken açıp şamandıra rotada mücadele etti.

Bazı yarışçılar, tekneleri kontrol etmekte güçlük çekerek denize düştü. Tekneleri ters dönen yarışçılar, görevli antrenörler ve optimist sporcularının yardımı ile yarışa devam etti.

Çocukların hakemlik yaptığı etkinlikte, yarışı bırakanlar ise teknelerine bağlanan iple kıyıya çekildi. Eğlenceli ve çekişmeli geçen yarışların ardından farklı kategorilerde dereceye girenlere kupaları verildi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, 7-15 yaş arası çocukların optimist sınıfında yelken sporu yaptığını belirtti.

Düzenledikleri organizasyona katılanların, çocukların bu tekneleri nasıl kontrol edebildiğini ve yarışabildiğini daha iyi anladığını aktaran Türk, ailelerin çocuklarının zor şartlarda yarıştığını daha yakından gördüklerini dile getirdi.

"Yelkenci Dino" kategorisinde yarışan Kaya Önol, yarışa son anda katılabildiğini ancak iyi mücadele ederek ikincilik elde ettiğini söyledi. Selda Turan Algon da yarışın çok eğlenceli geçtiğini ifade etti.

Misafir yarışmacıların da yer aldığı organizasyonda, "En yaşlı Dino" kupasını Çetin Ülker kazanırken, "En çok batan Dino" Dorsa Hunich, "En şık Dino" Mehtap Türk oldu. Yarışta "Amatör Dino Kadınlar" kategorisinde Gülsiye Ataman Çelik, erkeklerde Fatih Dursun, "Yelkenci Dino" kategorisinde ise Ercan Canuysal birincilik kupasının sahibi oldu.

Yarışmacılara kupalarını verenler arasında müzisyen İlhan Şeşen de yer aldı.

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Etiketler Muğla Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Dino Cup

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