Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali final yarışına katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz bundan sonra olimpiyatlarda daha çok madalya göreceğiz. Geleneksel Türk okçuluğu, dünyadaki uluslararası geleneksel etkinliklerde kendini çok daha iyi sunuyor, çok daha fazla başarı elde ediyor." dedi.

Geleneksel Türk Okçuluk Festivali'nin 6'ncısı, Ümraniye Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 15 farklı şehirden, 39 okçuluk kulübü üyesi 567 okçunun 6 kategoride yarıştığı etkinlik, final yarışlarıyla sona erdi. Final yarışlarını, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de izledi.

Kazananlar ve ödüller

Yarışların ardından 6 kategoride dereceye girenler belli oldu. 8-9-10 yaş karma kategoride birinciliği Muhammed Samet Yaman, ikinciliği Ömer Faruk Karadeniz, üçüncülüğü de Eğmen Ahmet Altın elde etti. 11-12-13 yaş karma kategoride de Hamza Tutar birinci, Göktuğ Karabal ikinci, Emir Yusuf Aksoylu üçüncü oldu.

Paralimpik kategoride Cemil Yılmazlı'nın birincilik, Turgay Arslan'ın ikincilik, Başaran Sağlam'ın üçüncülük kazandığı yarışlarda, genç kadınlar kategorisinde Lemika Handan birincilik, Zehra Efe ikincilik ve Şevval Al de üçüncülük başarısı gösterdi.

Yarışın genç erkekler kategorisinde de birincilik İbrahim Etem Lafçı'nın, ikincilik Emir Yalçıntaş ve üçüncülük de Akın Bayraktar'ın olurken, büyük kadınlar kategorisinde yarışan Özge Şengül birinci, Ayşegül Demirbağ Çalışkan ikinci ve Tuğçe Torun da üçüncü oldu.

Dereceye giren okçulara, kupa ve madalya ile 500 lira ile 4 bin lira arasında değişen para ödüllerini, Bilal Erdoğan, İsmet Yıldırım, Abdulaziz Aydın ve Cengiz Toksöz takdim etti.