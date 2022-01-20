Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Spor
  • Yapımcı Acun Ilıcalı İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın aldı
SPOR

Yapımcı Acun Ilıcalı İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın aldı

Yayınlanma Tarihi: 20.01.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 09:33
Yapımcı Acun Ilıcalı İngiltere Championship takımlarından Hull City’i satın aldı

Yapımcı Acun Ilıca'nın, İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City'i satın aldığı bildirildi.

Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın Hull City'i satın alma işlemlerini tamamlandığı ve takımın tüm kontrolünü devraldığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilıcalı, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini ve Hull City'le güzel bir yolculuğa başladıklarını belirtti.

Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla büyük hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek istediğini belirterek takımın eski sahibi Allam ailesine teşekkür etti.

Hull City'in eski Başkan Yardımcısı Ehab Allam ise satışa ilişkin "Artık yeni birinin mantoyu devralma zamanı geldi. Acun ve ekibine gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Allam, Ilıcalı'nın takımla taraftar arasındaki ilişkiyi yeniden inşa edeceğini ve takımın sahada ihtiyacı olan başarıyı getirebileceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Ilıcalı'nın bugün Hull City'nin MKM Stadı'nda Blackburn Rovers'ı konuk edeceği karşılaşmayı sahadan izleyeceği de aktarıldı.

Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi'nde 23 puanla 19. sırada yer alıyor.

Hull City, bu sezon oynadığı 25 karşılaşmanın 6'ından galip ayrılırken 5 maçta berabere kaldı, 14 maçtan da mağlup ayrıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler acun ılıcalı Hull City Acun Medya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN