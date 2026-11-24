Merz, başkent Berlin'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna için barışın ve Avrupa için güvenliğin birbiriyle bağlantılı konular olduğunu ifade eden Merz, bu yüzden görüşmede Rusya'nın Polonya hava sahasına yönelik son ihlallerini de ele alacaklarını söyledi.

Gerektiğinde NATO'nun İttifak topraklarının her karışını savunacağını yineleyen Merz, "Bunu açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum; Rusya bu tehlikeli provokasyonlara derhal son vermelidir. Polonya, tam dayanışma göstereceğimize güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Baltık Denizi'ndeki son gelişmelerin de ele alınacağını aktaran Merz, Finlandiya'nın sorumluluk içinde davrandığını belirtti.

Merz, Baltık Denizi bölgesinde gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulayarak, bölgenin güvenliği ve istikrarının çok önemli olduğunu, özellikle seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerektiğini kaydetti.

NATO'yu hızla geliştirdiklerini söyleyen Merz, "Bunu kimseyi tehdit etmek için yapmıyoruz. NATO kimseyi tehdit etmez. Bunu özgürlüğümüzü, güvenliğimizi ve refahımızı gelecekte de savunmak ve korumak için yapıyoruz." dedi.

- Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştireceği iddiası

Bir soru üzerine Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştireceği iddialarını da değerlendiren Merz, "Rusya'nın uzayda nükleer silahlandırma yapma planı yeni değil ancak bu onları daha az şok edici kılmıyor. Bu, Rusya'nın gerilimi ne kadar tırmandırmaya hazır olduğunu açıkça gösteriyor." diye konuştu.

- Ukrayna'nın NATO üyeliği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın NATO'ya katılımının tartışılmasının zamanının geldiği yönündeki görüşünü paylaşıp paylaşmadığına ilişkin soruya yanıt veren Merz, geriye bakıldığında 2008'de Bükreş'teki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın NATO'ya alınması yönündeki Amerika'nın önerisinin kabul edilmemesini "hata" olarak nitelendirdi.

"(Ukrayna) NATO üyesi olsaydı, bu savaş muhtemelen önlenebilirdi." ifadesini kullanan Merz, bu bakımdan Macron'un benimsediği, Fransa'nın tutumunun mantık açısından tutarlı olduğunu ifade etti.

Başbakan Merz, bu tutumun Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ve savaş sonrası sunmak istedikleri güvenlik garantileriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Güvenlik garantileri, 5. maddeye benzer güvenlik garantileri olmalıdır. Bu bakımdan, bu güvenlik garantileri zaten NATO üyeliğine oldukça yakındır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu bu tür güvenlik garantileri olmadan bu ülkenin geleceğini düşünemediğini dile getiren Merz, "Bunlar sadece Ukrayna için değil, hepimiz için güvenlik garantileridir." şeklinde konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.