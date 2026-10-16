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Fidan ve birçok ülke temsilcisi, CICA Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanının konuşması başlarken salonu terk etti

Yayınlanma Tarihi: 16.10.2026 08:26

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı.

Fidan ve birçok ülke temsilcisi, CICA Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanının konuşması başlarken salonu terk etti

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde öğle saatlerindeki konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.

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Azerbaycan Hakan Fidan Bakü Isaac Herzog İsrail Türkiye
Fikriyat

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