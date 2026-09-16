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Yemen hükümetinden BM’ye "faaliyetlerini Aden'den yürütme ve artırma" çağrısı

Yayınlanma Tarihi: 16.09.2026 09:30

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletlere (BM) insani ve kalkınma operasyonlarını geçici başkent Aden ile hükümetin kontrolündeki diğer vilayetlerden yürütme, faaliyetlerini artırma ve koordinasyonu güçlendirme çağrısında bulundu.

Yemen hükümetinden BM’ye faaliyetlerini Aden’den yürütme ve artırma çağrısı

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatör Vekili Laurent Bukera ile Aden'de bir araya geldi.

Görüşmede, ülkedeki son gelişmeler ile Husilerle çatışmaların insani ve kalkınma durumuna etkileri ele alındı.

BM'nin insani ve kalkınma operasyonlarını geçici başkent Aden ile hükümetin kontrolündeki diğer vilayetlerden yürütmenin önemine dikkati çeken Zube, BM'ye faaliyetlerini artırma ve koordinasyonu güçlendirme çağrısında bulundu.

Zube, insani yardım müdahalelerinin ulusal kurumların kapasitelerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma programlarının genişletilmesiyle entegre yürütülmesinin önemini vurgulayarak, bunun hizmetlerin iyileştirilmesine ve halkın çektiği sıkıntıların hafifletilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Yemenli Bakan ayrıca, çalışanların korunması ile insani yardım çalışmalarının bağımsızlığı ve tarafsızlığının güvence altına alınması için BM'nin, Husilerin "BM personeline, merkezlerine ve mülklerine yönelik ihlallerine" karşı net bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Bukera ise BM'nin acil müdahale çalışmalarını desteklemek ve ülkedeki kalkınma programlarını sürdürmek amacıyla Yemen hükümeti ve uluslararası donörlerle koordinasyonu sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı.

Yemen hükümeti dün, Husilerle yaşanan son çatışmalar nedeniyle ülkenin 6 ilinde 12 bin 597 ailenin yerinden edildiğini açıklamıştı.

- Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

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