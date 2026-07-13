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Zelenskiy, "Ukrayna'nın yeni siyasi stratejisi" için hükümette değişikliğe gidileceğini açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 13.07.2026 09:22

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin siyasi stratejisini değiştirmeye ve bu kapsamda hükümette değişiklikler yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın yeni siyasi stratejisi için hükümette değişikliğe gidileceğini açıkladı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko'yu çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

"Patriot" hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri üretmek için ABD'den ilgili lisansın alınması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Zelenskiy, ayrıca Avrupa ülkeleri ile ortak hava savunma sisteminin oluşturulması için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Bu tür önemli projelerin hayata geçirilmesinin kendileri için öncelikli olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Ukrayna siyasi stratejisini değiştiriyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci, komşu ülkelerle ilişkileri ve cephe hattında görev yapan Ukrayna ordusunu daha da güçlendirmek istediklerini kaydederek, "Buna göre, Ukrayna'da güncellenmiş siyasi stratejinin uygulanmasını garanti edecek kadro değişiklikleri de başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Sviridenko ile görüşme sırasında bu konuları ele aldıklarını ve hükümette değişikliklerin yapılmasına karar verdiklerini belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Değişiklikler için bakanlar kurulunun yenilenmesi gerektiğine karar verdik. Başbakanlık görevindeki net, istikrarlı ve etkili çalışmaları, Ukrayna hükümetinde yıllar süren başarılı faaliyetleri için Yuliya'ya minnettarım ve kendisine kilit bir müttefikimiz ile ilişkilerde yeni ve önemli bir yöne liderlik etmesini teklif ettim. Milletvekillileri ile Ukrayna hükümetinde ilgili değişiklikleri gerçekleştireceğimizi umuyorum."

Zelenskiy mesajında ayrıca, Ukrayna ordusunda da bazı değişikliklerin yapılacağı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Parlamentosu Temmuz 2025'te, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko'nun başbakan olarak atanmasını onaylamıştı.

Ukrayna'da bazı sosyal medya hesaplarında, 40 yaşındaki Sviridenko'nun ABD'nin Washington Büyükelçisi olarak atanacağı iddia edildi.

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